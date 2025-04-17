Асад за 48 часов до падения режима вывез из Сирии наличку и документы – Reuters

Журналисты Reuters выяснили, что самолет Embraer Legacy 600 совершил четыре обратных рейса в Сирию за 48 часов до падения режима диктатора

Башар Асад (Фото: ЕРА/SANA)

Перед падением своего режима сирийский диктатор Башар Асад использовал частный самолет, чтобы вывезти из страны деньги, ценные вещи и конфиденциальные документы, связанные с его состоянием. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на 14 собеседников из числа работников аэропорта, бывших офицеров разведки и президентской гвардии, а также бизнес-партнеров Асада.

Журналисты выяснили, что Ясар Ибрагим, главный экономический советник Асада, организовал аренду самолета для перевозки ценных активов, родственников, помощников и сотрудников президентского дворца в ОАЭ.

Согласно данным об отслеживании полетов, самолет Embraer Legacy 600 совершил четыре обратных рейса в Сирию за 48 часов до падения режима Асада. Четвертый рейс вышел 8 декабря из российской военной авиабазы Хмеймим. В тот же день бывший сирийский диктатор уехал в Россию с этой же базы.

По словам источников, самолет перевозил сумки без маркировки, в которых находилось минимум $500 000 наличными, а также документы, ноутбуки и жесткие диски с важной информацией о бизнесе Асада. Речь идет, в частности, о финансовых записях, протоколах заседаний, данных о собственности компаний, недвижимости, партнерстве, а также об офшорных компаниях и счетах.

Второй рейс из Дамаска перевез картины и несколько небольших скульптур.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.

Асад бежал в Россию. Уже в Москве бывший диктатор Сирии сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждал, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в конце концов бежал он на российском самолете.

23 марта 2025-го новые власти Сирии направили в Кремль запрос об экстрадиции Асада.