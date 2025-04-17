Асад за 48 годин до падіння режиму вивіз із Сирії гроші, документи та коштовності – Reuters
Перед падінням свого режиму сирійський диктатор Башар Асад використав приватний літак, щоб вивезти з країни гроші, цінні речі та конфіденційні документи, пов'язані з його статками. Про це пише Reuters, посилаючись на 14 співрозмовників з-поміж працівників аеропорту, колишніх офіцерів розвідки та президентської гвардії, а також бізнес-партнерів Асада.
Журналісти з'ясували, що Ясар Ібрагім, головний економічний радник Асада, організував оренду літака для перевезення цінних активів, родичів, помічників і працівників президентського палацу до ОАЕ.
Згідно з даними про відстеження польотів, літак Embraer Legacy 600 здійснив чотири зворотні рейси до Сирії за 48 годин до падіння режиму Асада. Четвертий рейс вийшов 8 грудня з російської військової авіабази Хмеймім. Того ж дня колишній сирійський диктатор виїхав до Росії з цієї ж бази.
За словами джерел, літак перевозив сумки без маркування, у яких знаходилося щонайменше $500 000 готівкою, а також документи, ноутбуки та жорсткі диски з важливою інформацією про бізнес Асада. Йдеться, зокрема, про фінансові записи, протоколи засідань, дані про власність компаній, нерухомість, партнерства, а також інформацію про офшорні компанії та рахунки.
Другий рейс із Дамаска перевіз картини та кілька невеликих скульптур.
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.
- Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.
- Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.
- 23 березня 2025-го нова влада Сирії надіслала до Кремля запит про екстрадицію Асада.