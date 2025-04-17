Асад за 48 годин до падіння режиму вивіз із Сирії гроші, документи та коштовності – Reuters

Журналісти Reuters з'ясували, що літак Embraer Legacy 600 здійснив чотири зворотні рейси до Сирії за 48 годин до падіння режиму диктатора

Башар Асад (Фото: ЕРА/SANA)

Перед падінням свого режиму сирійський диктатор Башар Асад використав приватний літак, щоб вивезти з країни гроші, цінні речі та конфіденційні документи, пов'язані з його статками. Про це пише Reuters, посилаючись на 14 співрозмовників з-поміж працівників аеропорту, колишніх офіцерів розвідки та президентської гвардії, а також бізнес-партнерів Асада.

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Журналісти з'ясували, що Ясар Ібрагім, головний економічний радник Асада, організував оренду літака для перевезення цінних активів, родичів, помічників і працівників президентського палацу до ОАЕ.

Згідно з даними про відстеження польотів, літак Embraer Legacy 600 здійснив чотири зворотні рейси до Сирії за 48 годин до падіння режиму Асада. Четвертий рейс вийшов 8 грудня з російської військової авіабази Хмеймім. Того ж дня колишній сирійський диктатор виїхав до Росії з цієї ж бази.

За словами джерел, літак перевозив сумки без маркування, у яких знаходилося щонайменше $500 000 готівкою, а також документи, ноутбуки та жорсткі диски з важливою інформацією про бізнес Асада. Йдеться, зокрема, про фінансові записи, протоколи засідань, дані про власність компаній, нерухомість, партнерства, а також інформацію про офшорні компанії та рахунки.

Другий рейс із Дамаска перевіз картини та кілька невеликих скульптур.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.

Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.

23 березня 2025-го нова влада Сирії надіслала до Кремля запит про екстрадицію Асада.