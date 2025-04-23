Росія відмовила в екстрадиції колишнього диктатора Башара Асада – лідер Сирії
Росія відмовилася передати новій сирійській владі колишнього диктатора Башара Асада після повалення його режиму у 2024 році. Про це в інтерв'ю американській газеті The New York Times розповів лідер Сирії Ахмед аш-Шараа.
Асад втік до Росії на початку грудня 2024 року, коли його режим було повалено. У 2025-му році нове сирійське керівництво звернулося до Кремля з проханням екстрадувати колишнього диктатора.
Ахмед аш-Шараа заявив NYT, що Москва відмовила в екстрадиції. Водночас Сирія готова до співпраці з РФ, додав він.
"Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН. Є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася впродовж років", – сказав сирійський лідер.
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.
- Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.
- Асад утік до Росії. Вже у Москві колишній диктатор Сирії зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджував, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку.
- 23 березня 2025-го нова влада Сирії надіслала до Кремля запит про екстрадицію Асада.