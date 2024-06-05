Россия из-за потерь перемещает на границу с Харьковщиной новые подразделения – Нацгвардия

Фото: Суспильне

На Харьковском направлении российская оккупационная армия на протяжении последних недель понесла потери, поэтому для поддержки штурмов перемещает на границу с Украиной новые подразделения, в частности, мотострелковые. Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

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По его словам, враг пытается продолжать наступление в направлении Липцев, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Ведет наступательные действия по направлениям населённых пунктов Глубокое и Лукянцы.

Фронт в районе Липцев (Карта: DeepState)

Липцы в отношении Харькова (Карта: DeepState)

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот участок подразделения для пополнения потерь и поддержки попыток наступательных действий и для содержания занимаемых участков", – рассказал он.

Для поддержки штурмов российские войска перемещают в районе границы с Украиной подразделения, в том числе мотострелковые. В то же время Силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют.

Для разведки местности в Харьковской области оккупанты используют беспилотники ZALA, "Орлан" и совмещают с БпЛА типа "Ланцет". За сутки нацгвардейцы сбили 39 вражеских дронов, за неделю – более 100.

Российское наступление на Харьковщине продолжается с 10 мая. Россияне взимают резервы, но увязли в уличных боях за Волчанск.

По состоянию на 2 июня, по словам Волошина, Украина контролирует около 70% Волчанска.

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