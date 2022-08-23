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Россия пошла дальше, потому что в 2014-м мир не дал ей хорошенько по роже – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 22:37
Россия пошла дальше, потому что в 2014-м мир не дал ей хорошенько по роже – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину потому, что в 2014 году, после оккупации Крыма и части Донбасса, мир "не дал им по роже". Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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Президент заявил, что сейчас о переговорах "и речи быть не может".

"Нарративы, которые Россия запускает, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно. Война — исключительно на территории Украины. К нам пришли и убивают исключительно граждан Украины. И граждане Украины, исключительно защищаясь, отстаивают право на жизнь", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия ежедневными атаками и кровавыми убийствами "говорит всем нам, что они никакие переговоры не видят, кроме таких".

"А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Однако, когда в 14-м году они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, они пошли дальше. А мы им по роже даем", – сказал президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс Крым
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