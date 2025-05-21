Россия применяет несколько типов дронов для атак и разведки в приграничных областях – ГНСУ

Российская армия, в частности, использует беспилотники на оптиковолокне, дроны FPV и сбросы с дронов.

FVP-дрон (Фото: Unsplash)

В 2025 году Россия значительно усилила применение беспилотников вдоль границы с Украиной. Большая активность фиксируется в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Это дроны на оптиковолокне, дроны FPV, сбросы с дронов. Но также пытаются активно проводить разведку с помощью разведдронов – такие как "Орланы", Zala, Supercam", – отметил Демченко.

По его словам, украинские пограничники противодействуют этим беспилотникам.

"Если говорить о подразделениях Государственной пограничной службы, то, используя те имеющиеся у нас средства, мы пытаемся также противодействовать беспрепятственным полетам разведдронов противника – и в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей", – сообщил спикер ГНСУ.

17 мая Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.

20 мая в поселке Великая Писаревка Ахтырского района Сумской области Россия ударила беспилотником по людям, получавшим гуманитарную помощь.