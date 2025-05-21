Росія застосовує кілька типів дронів для атак і розвідки на українському прикордонні – ДПСУ

Російська армія, зокрема, використовує безпілотники на оптоволокні, дрони FPV та скиди з дронів

FVP-дрон (Фото: Unsplash)

У 2025 році Росія значно посилила застосування безпілотників уздовж кордону з Україною. Найбільша активність фіксується в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Про це LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Це дрони на оптоволокні, дрони FPV, скиди з дронів. Але також намагаються активно проводити розвідку за допомогою розвіддронів, як то "Орлани", Zala, Supercam", — зазначив Демченко.

За його словами, українські прикордонники протидіють цим безпілотникам.

"Якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби, то, використовуючи ті наявні засоби, які є у нас, ми намагаємося також протидіяти безперешкодним польотам розвіддронів противника і в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей", – повідомив речник ДПСУ.

17 травня Росія вдарила дроном "Ланцет" по автобусу з пасажирами біля Білопілля Сумської області. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро осіб, ще сім – поранені.

20 травня у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області Росія вдарила безпілотником по людях, які отримували гуманітарну допомогу.