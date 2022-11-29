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Россия "приостановила" переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 17:12
Россия
Сергей Рябков (Фото - EPA)

Администрация США обвинила Россию в односторонней "приостановке" переговоров по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться сегодня в Египте. Об этом сообщает CNN

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Официальный представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты и Российская Федерация планировали провести во вторник 29 ноября в Каире в Египте заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) по новому Договору о СНВ, однако "российская сторона проинформировала США, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил CNN, что Россия не уведомила США о причинах для переноса консультаций и проинформировала США о своем решении "в последний день".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил российским пропагандистским медиа, что "решение было принято на политическом уровне" из-за того, что "стороны так и не смогли согласовать программу консультаций". Также, по его словам, на отмену встречи "повлияла и ситуация вокруг Украины".

Как сообщили в МИД России, новые даты консультаций будут предложены позже, однако в этом году они уже не состоятся. 

  • Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года и был продлен на 5 лет 3 февраля 2021 года.  
  • 9 августа 2022 года Россия заявила, что приостанавливает действие соглашения с США о перекрестных инспекциях ядерных объектов по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) 2010 года.
Сергій Бережний
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Госдепартамент США Сергей Рябков переговоры ядерное оружие мид россии СНВ-III снв
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