Россия пытается представить удары по объектам в Крыму как теракты, но это неправда – ISW

Российские руководство и информационное пространство все больше склоняются к тому, чтобы представить недавние украинские удары по военным объектам в Крыму как террористические акты, чтобы сместить информационный нарратив с нарушений Россией международного права и призывов объявить РФ государством-спонсором терроризма. Но эти удары – законное применение силы, а не теракты. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 17 августа.

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Как отмечают в ISW, россияне некорректно квалифицировали удары по штабу Черноморского флота РФ, складам боеприпасов и авиабазе "Саки" как террористические акты.

Как сообщается, российская ФСБ заявила о якобы "нейтрализации ячеек организации Хизб ут-Тахрир" в Джанкое и Ялте.

Эксперты ISW заявили, что оккупанты обвинили украинскую власть в "координации операций Хизб ут-Тахрир в Крыму", не предоставив никаких доказательств.

"Российские официальные лица, скорее всего, будут все чаще связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, проводимыми организациями, связанными с исламистским экстремизмом", – прогнозируют аналитики.

По мнению ISW, россияне таким образом попытаются скомпрометировать украинское партизанское движение перед международным сообществом и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Нападения на законные российские военные объекты вполне подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения были совершены исламистскими экстремистами", – заявили аналитики ISW.

9 августа в Крыму были взрывы на авиабазе в Новофедоровке. Оккупанты потеряли девять самолетов.

16 августа были взрывы на складе боеприпасов и у ж/д объектов под Джанкоем. В тот же день жители Крыма сообщали о взрывах в военном городке в Гвардейском.

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Наталия Медведева

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