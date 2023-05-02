Россия сбросила две авиабомбы на остров в Херсонской области, погибли три человека
02.05.2023, 15:56
Иллюстративное фото: ОГП
Сегодня, 2 мая, российские оккупанты сбросили на остров в Херсонской области две авиабомбы. В результате погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Херсонская область. Россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы", – написал Ермак.
По его информации, в результате российского удара три человека погибли, пять получили ранения.
- Россияне регулярно обстреливают Херсон и область, используя авиацию и артиллерию.
- Также сегодня Россия выпустила две авиабомбы по населенному пункту Черниговской области, в результате чего погиб ребенок.
- 1 мая россияне сбросили две авиабомбы в районе села Кизомыс Херсонской области.
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