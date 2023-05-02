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Россия сбросила две авиабомбы на остров в Херсонской области, погибли три человека

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 15:56
Россия сбросила две авиабомбы на остров в Херсонской области, погибли три человека - Фото
Иллюстративное фото: ОГП

Сегодня, 2 мая, российские оккупанты сбросили на остров в Херсонской области две авиабомбы. В результате погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Херсонская область. Россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы", – написал Ермак.

По его информации, в результате российского удара три человека погибли, пять получили ранения.

Россия сбросила две авиабомбы на остров в Херсонской области, погибли три человека
  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и область, используя авиацию и артиллерию.
  • Также сегодня Россия выпустила две авиабомбы по населенному пункту Черниговской области, в результате чего погиб ребенок.
  • 1 мая россияне сбросили две авиабомбы в районе села Кизомыс Херсонской области.

Читайте также: ВСУ: Россия безнаказанно применяет управляемые авиабомбы, будет наращивать их производство

Наталія Медведєва
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