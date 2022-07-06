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Россия теряет возможности для производства ракет "Искандер" и Х-101 — Боррель

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 08:46
Россия теряет возможности для производства ракет
"Искандеры" на Красной площади (Фото: EPA)

Санкции западных стран ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты "Искандер" и Х-101. Об этом в своем блоге сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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По его словам, санкции нанесли урон военно-промышленному комплексу России, который имеет решающее значение в контексте войны РФ против Украины.  

"Санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как "Искандер" или Х-101. Почти все иностранные производители автомобилей также решили уйти из России, а некоторые автомобили российских производителей будут продаваться без подушек безопасности", — заявил Боррель.

СПРАВКА. "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). Х-101 — стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
  • Как сообщал Генштаб ВСУ, в конце мая Россия разместила в Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" в 50 км от украинской границы.
  • В ночь на 25 июня стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси. Это может быть частью провокации для втягивания Минска в войну как прямого участника, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
  • Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять в том числе ядерные боеприпасы.

Читайте также: "Мы следим за этим". В США отреагировали на слова Путина о ядерных ракетах для Лукашенко 

Дмитрий Гриниченко
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санкции ракеты искандер Жозеп Боррель
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