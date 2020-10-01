Россия требует проведения "совместных инспекций" на Донбассе – дипломат

Евгений Цымбалюк указал на то, что Россия требует этих инспекций в условиях, когда нынешний режим прекращения огня "реально работает"

Российская делегация на переговорах в минском формате добивается пересмотра согласованных дополнительных мер по усилению режима прекращения огня — представители РФ требуют проведения "общих инспекций" для проверки отчетов миссии ОБСЕ. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

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Украинский дипломат указал на то, что Россия требует этих инспекций в условиях, когда нынешний режим прекращения огня "реально работает, за исключением отдельных нарушений".

"Россия в то же время требует проведения так называемых совместных инспекций для проверки отчетов и выводов ОБСЕ. Позвольте мне четко заявить: Украина полностью доверяет ОБСЕ и высоко ценит отчетность со стороны СММ", – сказал Цымбалюк.

Вчера представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявлял по итогам заседания группы, что "сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса".

9 сентября на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ. Тогда боевики обвинили ВСУ в сооружении непредусмотренных инженерных укреплений.

Это решение вызвало шквал критики в адрес украинской делегации в ТКГ и Офиса президента.

10 сентября ОП опубликовал заявление, в котором сообщил, что инспекция отменена, потому что боевики выдвинули ряд требований, которые "противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".

Кравчук сказал, что это была "разовая попытка".







Вадим Ребрина

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