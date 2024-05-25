Россия ударила "Искандером" по Харькову: правоохранители показали фото последствий

25 мая около 00:40 враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова

Фото: Telegram

Армия России в ночь на 25 мая ударила по Харькову "Искандером". Харьковская областная прокуратура публикует фотографии последствий.

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По данным следствия, 25 мая около 00:40 враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова. По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".

Фото: Telegram

"Поврежден лицей, автомобили. В жилых домах выбиты окна", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Telegram

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

Представительница Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что армия России может наносить сокрушительные удары в любое время, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги длятся по 16 часов.

Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области.

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