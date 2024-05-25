Росія вдарила "Іскандером" по Харкову: правоохоронці показали фото наслідків

25 травня близько 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова

Фото: Telegram

Армія Росії в ніч проти 25 травня вдарила по Харкову "Іскандером". Харківська обласна прокуратура публікує фото наслідків.

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За даними слідства, 25 травня близько 00:40 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району Харкова. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".

Фото: Telegram

"Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Telegram

Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому в Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області.

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