Россия бьет по дамбе в Кривом Роге из-за неудач на передовой – британская разведка

Россия из-за неудач на фронте увеличила количество нападений на объекты украинской гражданской инфраструктуры, в частности ударила по дамбе на Ингульце. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 18 сентября.

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Как отмечается, с 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине несколько тысяч ракет большой дальности.

В сводке подчеркивается, что за последние семь дней Россия увеличила атаки на гражданскую инфраструктуру, даже на те объекты, где она, вероятно, не видит немедленных военных последствий.

Британская разведка относит к таким атакам и удары по электросети и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, пытаясь подорвать моральный дух непосредственно украинского народа и правительства", – говорится в сводке.

Россияне начали обстреливать дамбу в Кривом Роге 14 сентября, выпустив первые семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Из-за повреждений гидротехнической инфраструктуры в Ингульце начал подниматься уровень воды, поэтому жителей некоторых улиц решили эвакуировать.

По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.

17 сентября сообщалось, что Россия за три дня выпустила по дамбе 13 ракет.

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Наталія Медведєва

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