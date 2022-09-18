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Россия бьет по дамбе в Кривом Роге из-за неудач на передовой – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 11:24
Россия бьет по дамбе в Кривом Роге из-за неудач на передовой – британская разведка - Фото
Последствия удара россиян по дамбе на Ингульце (Фото: ГСЧС)

Россия из-за неудач на фронте увеличила количество нападений на объекты украинской гражданской инфраструктуры, в частности ударила по дамбе на Ингульце. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 18 сентября.

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Как отмечается, с 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине несколько тысяч ракет большой дальности. 

В сводке подчеркивается, что за последние семь дней Россия увеличила атаки на гражданскую инфраструктуру, даже на те объекты, где она, вероятно, не видит немедленных военных последствий.

Британская разведка относит к таким атакам и удары по электросети и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, пытаясь подорвать моральный дух непосредственно украинского народа и правительства", – говорится в сводке.

Читайте также: "Мы наваливаем России". Как ВСУ освобождают Украину: нам рассказали "Альфа" СБУ и военные

Наталія Медведєва
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ракетный удар кривой рог дамба британская разведка
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