Россия ударила по дому под Днепром, ранена семья из пяти человек

В Синельниковском районе ранена семья. Дети и их папа в состоянии средней тяжести, а мама – в тяжелом

Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

В ночь на 20 марта российские оккупационные войска атаковали Днепр дронами, в Синельниковском районе пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, пострадавшие – семья, среди которых брат с сестрой 12 и 19 лет, 57-летний отец, они в состоянии средней тяжести.

Наибольшие ранения получила 47-летняя женщина, она в тяжелом состоянии.

"На пораженной территории повреждены дома. Информацию сейчас уточняем", – написал Лысак.

Вечером 19 марта российские военные нанесли удары по Харьковской области: предварительно били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Есть повреждения, травмирован полицейский.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.

15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.

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