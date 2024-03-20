Россия ударила по дому под Днепром, ранена семья из пяти человек
В ночь на 20 марта российские оккупационные войска атаковали Днепр дронами, в Синельниковском районе пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, пострадавшие – семья, среди которых брат с сестрой 12 и 19 лет, 57-летний отец, они в состоянии средней тяжести.
Наибольшие ранения получила 47-летняя женщина, она в тяжелом состоянии.
"На пораженной территории повреждены дома. Информацию сейчас уточняем", – написал Лысак.
Вечером 19 марта российские военные нанесли удары по Харьковской области: предварительно били авиационной ракетой Х-59 и из систем "Ураган". Есть повреждения, травмирован полицейский.
- В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.
- 15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.
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