Росія вгатила по будинку під Дніпром, поранено родину з п'яти людей

У Синельниківському районі поранено родину. Діти та їхній тато у стані середньої тяжкості, а мама – у важкому

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

В ніч проти 20 березня російські окупаційні війська атакували Дніпро дронами, у Синельниківському районі п'ятеро людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, постраждалі – родина, серед яких брат з сестрою 12 та 19 років, 57-річний батько, вони у стані середньої важкості.

Найбільших поранень дістала 47-річна жінка, вона у важкому стані.

"На ураженій території пошкоджені оселі. Інформацію зараз уточнюємо", – написав Лисак.

Ввечері 19 березня російські військові завдали ударів по Харківській області: попередньо, били авіаційною ракетою Х-59 та з систем "Ураган". Є пошкодження, травмовано поліціянта.

У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті зайнялися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Ввечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

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