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Россия ударила по Николаеву: звучали взрывы, возник пожар на месте прилета

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 13:56
Россия ударила по Николаеву: звучали взрывы, возник пожар на месте прилета - Фото
Александр Сенкевич (скриншот видео Гроші, YouTube)

Армия России нанесла удар по Николаеву, возник пожар в гаражах. Об этом сообщил мэр города Алексендр Сенкевич.

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Взрывы в Николаеве прозвучали около 11:30, известно о попадании в гаражи в одном из районов. На месте прилета возник пожар, его тушат спасатели.

Ударной волной вынесло окна и двери в частном доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.

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Марко Сировой
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