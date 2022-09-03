Россия ударила по Николаеву: звучали взрывы, возник пожар на месте прилета

Армия России нанесла удар по Николаеву, возник пожар в гаражах. Об этом сообщил мэр города Алексендр Сенкевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Взрывы в Николаеве прозвучали около 11:30, известно о попадании в гаражи в одном из районов. На месте прилета возник пожар, его тушат спасатели.

Ударной волной вынесло окна и двери в частном доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.

29 августа по Николаеву ударили 12 российских ракет, два человека погибли, 24 ранены.

Смотрите также: Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала по городу: фото

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.