Россия ударила по Николаеву: звучали взрывы, возник пожар на месте прилета
03.09.2022, 13:56
Александр Сенкевич (скриншот видео Гроші, YouTube)
Армия России нанесла удар по Николаеву, возник пожар в гаражах. Об этом сообщил мэр города Алексендр Сенкевич.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Взрывы в Николаеве прозвучали около 11:30, известно о попадании в гаражи в одном из районов. На месте прилета возник пожар, его тушат спасатели.
Ударной волной вынесло окна и двери в частном доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.
- 29 августа по Николаеву ударили 12 российских ракет, два человека погибли, 24 ранены.
Смотрите также: Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала по городу: фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии