Россия ударила по подстанции Укрэнерго в Кривом Роге: 40 000 семей без света
В результате дроновой атаки, которую Россия совершила в ночь на 2 февраля, одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге получила повреждение. Пресс-служба компании сообщила, что часть города осталась без света.
"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Укрэнерго и ГСЧС осматривают оборудование, после чего начнутся сразу аварийно-восстановительные работы.
О том, что в некоторых районах Кривого Рога пропал свет, местные ресурсы сообщили около 02:30.
"Глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе – часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.
Начальник КРВА Евгений Ситниченко добавил, что в результате обесточивания сети под землей осталось более 100 шахтеров ночной смены двух шахт. Часть из них уже подняли на поверхность.
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