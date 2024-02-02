Россия ударила по подстанции Укрэнерго в Кривом Роге: 40 000 семей без света

В ночь на 2 февраля враг осуществил массированный дроновый обстрел южных и центральных областей Украины

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В результате дроновой атаки, которую Россия совершила в ночь на 2 февраля, одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" в Кривом Роге получила повреждение. Пресс-служба компании сообщила, что часть города осталась без света.

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"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Укрэнерго и ГСЧС осматривают оборудование, после чего начнутся сразу аварийно-восстановительные работы.

О том, что в некоторых районах Кривого Рога пропал свет, местные ресурсы сообщили около 02:30.

"Глава военной администрации" Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 000 абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе – часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.

Начальник КРВА Евгений Ситниченко добавил, что в результате обесточивания сети под землей осталось более 100 шахтеров ночной смены двух шахт. Часть из них уже подняли на поверхность.

27 января председатель Полтавской ОВА сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".

30 января в 12:20 и в 16:13 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города сообщил, что прилеты зафиксированы в ближнем пригороде и в районе.

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