Росія вдарила по підстанції Укренерго у Кривому Розі: 40 000 родин без світла

В ніч проти 2 лютого ворог здійснив масований дроновий обстріл південних та центральних областей України

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Внаслідок дронової атаки, яку Росія здійснила в ніч проти 2 лютого, одна з підстанцій НЕК "Укренерго" у Кривому Розі зазнала пошкодження. Пресслужба компанії повідомила, що частина міста залишилася без світла.

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"На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Укренерго та ДСНС оглядають обладнання, після чого одразу розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи.

Про те, що у деяких районах Кривого Рогу зникло світло, місцеві ресурси повідомили близько 02:30.

"Голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 000 абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Начальник КРВА Євген Ситниченко додав, що внаслідок знеструмлення мережі під землею залишилося понад 100 шахтарів нічної зміни двох шахт. Частину з них вже підняли на поверхню.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому обʼєкту у Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чутно вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовано у ближньому передмісті та у районі.

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