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Россия ударила по пожарной части в Изюме в юбилей, ранены спасатели – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 08:15
Россия ударила по пожарной части в Изюме в юбилей, ранены спасатели – фото - Фото
Фото: МВД (Игорь Клименко)

Российские оккупанты ударили по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области, в результате чего пострадали восемь спасателей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Харьковская область. Сегодня пожарной охране – 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле", – написал глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, россияне повредили здание пожарной части, 13 единиц служебной техники и ранили восьмерых спасателей, четырех из которых госпитализировали.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС
  • 5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены.
  • В ночь на 22 октября россияне ударили по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек. Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.

Смотрите также: Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300 россиян: фото

Милана Головань
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