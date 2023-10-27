Россия ударила по пожарной части в Изюме в юбилей, ранены спасатели – фото

Российские оккупанты ударили по зданию пожарной части города Изюм в Харьковской области, в результате чего пострадали восемь спасателей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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"Харьковская область. Сегодня пожарной охране – 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле", – написал глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, россияне повредили здание пожарной части, 13 единиц служебной техники и ранили восьмерых спасателей, четырех из которых госпитализировали.

5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены.

В ночь на 22 октября россияне ударили по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек. Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.

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