Росія вдарила по пожежній частині в Ізюмі у ювілей, поранені рятувальники – фото

Російські окупанти вдарили по будівлі пожежної частини міста Ізюм на Харківщині, внаслідок чого постраждали вісім рятувальників. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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"Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі", – написав глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, росіяни пошкодили будівлю пожежної частини, 13 одиниць службової техніки та поранили вісьмох рятувальників, чотирьох з яких ушпиталили.

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 людини, шестеро поранено.

В ніч проти 22 жовтня росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинуло шестеро людей. Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.

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