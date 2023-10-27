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Росія вдарила по пожежній частині в Ізюмі у ювілей, поранені рятувальники – фото

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27.10.2023, 08:15
Росія вдарила по пожежній частині в Ізюмі у ювілей, поранені рятувальники – фото - Фото
Фото: МВС (Ігор Клименко)

Російські окупанти вдарили по будівлі пожежної частини міста Ізюм на Харківщині, внаслідок чого постраждали вісім рятувальників. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі", – написав глава МВС Ігор Клименко

За його словами, росіяни пошкодили будівлю пожежної частини, 13 одиниць службової техніки та поранили вісьмох рятувальників, чотирьох з яких ушпиталили. 

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС
  • 5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 людини, шестеро поранено. 
  • В ніч проти 22 жовтня росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинуло шестеро людей. Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.

Дивіться також: Як виглядає з висоти термінал Нової пошти під Харковом, в який прилетіла С-300 росіян: фото

Мілана Головань
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