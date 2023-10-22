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Як виглядає з висоти термінал Нової пошти під Харковом, в який прилетіла С-300 росіян: фото

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 11:43
Як виглядає з висоти термінал Нової пошти під Харковом, в який прилетіла С-300 росіян: фото - Фото
Наслідки удару по терміналу Нової пошти у Коротичі (Фото: МВС)

Міністерство внутрішніх справ показало знімки терміналу Нової пошти у Коротичі під Харковом із висоти після ракетного удару російських окупантів. Відповідні знімки опублікувала пресслужба МВС.

На кадрах можна побачити руйнування терміналу, у який росіяни запустили ракету типу С-300.
Вночі росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинуло шестеро людей.
Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.
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Дмитро Гриниченко
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