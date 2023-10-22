Як виглядає з висоти термінал Нової пошти під Харковом, в який прилетіла С-300 росіян: фото

Міністерство внутрішніх справ показало знімки терміналу Нової пошти у Коротичі під Харковом із висоти після ракетного удару російських окупантів. Відповідні знімки опублікувала пресслужба МВС.

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На кадрах можна побачити руйнування терміналу, у який росіяни запустили ракету типу С-300.

Вночі росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинуло шестеро людей.

Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.

5 жовтня президент Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

10 жовтня Німеччина оголосила про пакет для ЗСУ на 1 млрд євро: з Patriot та IRIS-T.

Росіяни скинули рекордну кількість авіабомб за добу на Херсонську область – ЗСУ.

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