Як виглядає з висоти термінал Нової пошти під Харковом, в який прилетіла С-300 росіян: фото
22.10.2023, 11:43
Наслідки удару по терміналу Нової пошти у Коротичі (Фото: МВС)
Міністерство внутрішніх справ показало знімки терміналу Нової пошти у Коротичі під Харковом із висоти після ракетного удару російських окупантів. Відповідні знімки опублікувала пресслужба МВС.
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На кадрах можна побачити руйнування терміналу, у який росіяни запустили ракету типу С-300.
Вночі росіяни вдарили по терміналу Нової пошти у смт Коротич під Харковом, загинуло шестеро людей.
Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.
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