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Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 11:43
Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300: фото - Фото
Последствия удара по терминалу Новой почты в Коротиче (Фото: МВД)

Министерство внутренних дел показало снимки терминала Новой почты в Коротиче под Харьковом с высоты после ракетного удара российских оккупантов. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба МВД.

На кадрах можно заметить разрушения терминала, в который россияне запустили ракету типа С-300.
Ночью россияне ударили по терминалу Нової пошти в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.
Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь. 
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Дмитрий Гриниченко
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войнаракетный ударС-300новая почтахарьковская областьКоротич

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