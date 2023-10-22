Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300: фото
22.10.2023, 11:43
Последствия удара по терминалу Новой почты в Коротиче (Фото: МВД)
Министерство внутренних дел показало снимки терминала Новой почты в Коротиче под Харьковом с высоты после ракетного удара российских оккупантов. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба МВД.
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На кадрах можно заметить разрушения терминала, в который россияне запустили ракету типа С-300.
Ночью россияне ударили по терминалу Нової пошти в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек.
Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.
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