Россия ударила по спасателям в Орехове на Запорожье – фото
Российские войска 30 июля обстреляли спасателей, когда те ликвидировали последствия предыдущего удара в Орехове Запорожской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
Глава Ореховской городской военной администрации Николай Винниченко рассказал Суспільному, что россияне атаковали спасателей с помощью дронов.
"Выехали спасатели работать, и прилетели два дрона. Один из дронов сбросил на спасательную машину. Повредил крышу. Главное – отремонтировать средства РЭБ, потому что это безопасность в первую очередь людей. Пока будет работать одна машина, но, думаю, быстро отремонтируем", – рассказал чиновник.
- 18 июня россияне сбросили взрывчатку на пожарную часть в Херсонской области. Трех раненых спасателей с контузиями и другими травмами доставили в больницу.
- 6 июля Россия атаковала спасателей в Харькове и Херсоне во время тушения пожаров после обстрела, повреждена автоцистерна.
- 29 июля в Константиновке Донецкой области российский дрон атаковал пожарную команду, когда та эвакуировала гражданское население из опасной зоны.
Комментарии (0)