Россия ударила по спасателям в Орехове на Запорожье – фото

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Российские войска 30 июля обстреляли спасателей, когда те ликвидировали последствия предыдущего удара в Орехове Запорожской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Глава Ореховской городской военной администрации Николай Винниченко рассказал Суспільному, что россияне атаковали спасателей с помощью дронов.

"Выехали спасатели работать, и прилетели два дрона. Один из дронов сбросил на спасательную машину. Повредил крышу. Главное – отремонтировать средства РЭБ, потому что это безопасность в первую очередь людей. Пока будет работать одна машина, но, думаю, быстро отремонтируем", – рассказал чиновник.

Фото: ГСЧС