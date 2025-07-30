Росія вдарила по рятувальниках в Оріхові на Запоріжжі – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Російські війська 30 липня обстріляли рятувальників, коли ті ліквідовували наслідки попереднього удару в Оріхові Запорізької області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС України, унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

Очільник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вінніченко розповів Суспільному, що росіяни атакували рятувальників за допомогою дронів.

"Виїхали рятувальники працювати, й прилетіли два дрони. Один з дронів скинув на рятувальну машину. Пошкодив дах. Головне – відремонтувати засоби РЕБ, бо це безпека передусім людей. Поки працюватиме одна автівка, але, думаю, швидко відремонтуємо", – розповів посадовець.

Фото: ДСНС