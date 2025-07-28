Россия ударила по Украине ракетами "Кинжал" и Х-101 и сотнями дронов: есть попадания

Пострадавший дом в Киеве (Фото: t.me/tkachenkotymur)

В ночь на 28 июля Россия атаковала Украину 331 средством воздушного нападения – дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 311 вражеских целей, сообщили Воздушные силы.

Враг запустил 324 дрона различных типов, четыре крылатые ракеты Х-101 из Саратовской области и три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Липецкой области.

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Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкая область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, силами ПВО было сбито/подавлено 311 вражеских целей, среди которых 309 ударных дронов и две ракеты Х-101.

Зафиксированы попадания двух ракет и 15 дронов в трех локациях, а также падение сбитых дронов и ракет (обломки).

"Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей", – сообщили в ВСУ.

Россия дронами атаковала Киев. В 25-этажке выбиты окна с шестого по 11 этажи, пострадали восемь человек, в том числе трехлетний ребенок получил осколочное ранение стопы. Четверо пострадавших госпитализированы.

В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии, сообщили в Кировоградской областной военной администрации.

Филармония (Фото: t.me/kirovogradskaODA)