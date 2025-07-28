Россия ударила по Украине ракетами "Кинжал" и Х-101 и сотнями дронов: есть попадания
В ночь на 28 июля Россия атаковала Украину 331 средством воздушного нападения – дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 311 вражеских целей, сообщили Воздушные силы.
Враг запустил 324 дрона различных типов, четыре крылатые ракеты Х-101 из Саратовской области и три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Липецкой области.
Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкая область.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, силами ПВО было сбито/подавлено 311 вражеских целей, среди которых 309 ударных дронов и две ракеты Х-101.
Зафиксированы попадания двух ракет и 15 дронов в трех локациях, а также падение сбитых дронов и ракет (обломки).
"Аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей", – сообщили в ВСУ.
Россия дронами атаковала Киев. В 25-этажке выбиты окна с шестого по 11 этажи, пострадали восемь человек, в том числе трехлетний ребенок получил осколочное ранение стопы. Четверо пострадавших госпитализированы.
В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии, сообщили в Кировоградской областной военной администрации.
- Из-за ракетной атаки Польша поднимала истребители и приводила в состояние максимальной готовности наземные системы защиты.
- Кроме того, во время атаки по Украине в Литву из Беларуси залетел неизвестный дрон. Его видели над Вильнюсом на высоте 200 метров.
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