Росія вдарила по Україні ракетами "Кинджал" та Х-101, а також сотнями дронів: є влучання

Постраждалий будинок у Києві (Фото: t.me/tkachenkotymur)

У ніч проти 28 липня Росія атакувала Україну 331 засобом повітряного нападу – дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 311 ворожих цілей, повідомили Повітряні сили.

Ворог запусти 324 дрони різних типів, чотири крилаті ракети Х-101 із Саратовської області та три аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Липецької області.

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Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельницька область.

За попередніми даними, станом на 09:30, силами ППО було збито/подавлено 311 ворожих цілей, серед яких 309 ударних дронів та дві ракети Х-101.

Зафіксовані влучання двох ракет та 15 дронів у трьох локаціях, а також є падіння збитих дронів та ракет (уламки).

"Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей", – повідомили в ПСУ.

Росія дронами атакувала Київ. У 25-поверхівці вибито вікна з шостого по 11 поверхи, постраждали вісім осіб, зокрема трирічна дитина отримала осколкове поранення стопи. Четверо постраждалих госпіталізовані.

У Кропивницькому вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії, повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації.

Філармонія (Фото: t.me/kirovogradskaODA)