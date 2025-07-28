Росія вдарила по Україні ракетами "Кинджал" та Х-101, а також сотнями дронів: є влучання
У ніч проти 28 липня Росія атакувала Україну 331 засобом повітряного нападу – дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 311 ворожих цілей, повідомили Повітряні сили.
Ворог запусти 324 дрони різних типів, чотири крилаті ракети Х-101 із Саратовської області та три аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Липецької області.
Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельницька область.
За попередніми даними, станом на 09:30, силами ППО було збито/подавлено 311 ворожих цілей, серед яких 309 ударних дронів та дві ракети Х-101.
Зафіксовані влучання двох ракет та 15 дронів у трьох локаціях, а також є падіння збитих дронів та ракет (уламки).
"Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей", – повідомили в ПСУ.
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- Окрім цього, під час атаки по Україні до Литви з Білорусі залетів невідомий дрон. Його бачили над Вільнюсом на висоті 200 метрів.
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