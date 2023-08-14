Россия ударила ракетами по району Запорожья. Есть погибшие, два дома уничтожены — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району в ночь на 14 августа, есть погибшие. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Захватчики ударили ракетами около 02:00 по одному из населенных пунктов.

В результате обстрела полностью разрушены два жилых дома, еще два повреждены, в соседних вылетели окна.

Удалось спасти трех человек, двое погибших.

Спасатели доставали раненых из-под завалов домов.

Ночью 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.

Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате сбивания ракет обломки повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

17 июля 2023 года РФ вышла из зерновой сделки и несколько ночей массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам.

Читайте также: Одесса. Россияне уничтожили Спасо-Преображенский собор, прилетело и в Дом ученых – видео, фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.