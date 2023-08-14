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Россия ударила ракетами по району Запорожья. Есть погибшие, два дома уничтожены — фото

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 09:29
Россия ударила ракетами по району Запорожья. Есть погибшие, два дома уничтожены — фото - Фото
Последствия удара по Запорожскому району (Фото: МВД)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району в ночь на 14 августа, есть погибшие. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

Захватчики ударили ракетами около 02:00 по одному из населенных пунктов.

В результате обстрела полностью разрушены два жилых дома, еще два повреждены, в соседних вылетели окна. 

Удалось спасти трех человек, двое погибших.

Спасатели доставали раненых из-под завалов домов. 

Последствия удара по Запорожскому району (Фото: МВД)

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Дмитрий Гриниченко
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