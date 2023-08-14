Росія вдарила ракетами по району Запоріжжя. Є загиблі, два будинки знищено — фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району в ніч проти 14 серпня, є загиблі. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

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Загарбники вдарили ракетами близько 02:00 по одному із населених пунктів.

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано два житлові будинки, ще два пошкоджено, у сусідніх вилетіли вікна.

Вдалося врятувати трьох людей, двоє загиблих.

Рятувальники діставали поранених із-під завалів будинків.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.

Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

17 липня 2023 року РФ вийшла із зернової угоди й кілька ночей масовано атакувала Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам.

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