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Росія вдарила ракетами по району Запоріжжя. Є загиблі, два будинки знищено — фото

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14.08.2023, 09:29
Росія вдарила ракетами по району Запоріжжя. Є загиблі, два будинки знищено — фото - Фото
Наслідки удару по Запорізькому району (Фото: МВС)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району в ніч проти 14 серпня, є загиблі. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

Загарбники вдарили ракетами близько 02:00 по одному із населених пунктів.

Внаслідок обстрілу повністю зруйновано два житлові будинки, ще два пошкоджено, у сусідніх вилетіли вікна.

Вдалося врятувати трьох людей, двоє загиблих.

Рятувальники діставали поранених із-під завалів будинків.

Наслідки удару по Запорізькому району (Фото: МВС)

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Дмитро Гриниченко
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