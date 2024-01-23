Россия ударила ракетами по Шостке — прилеты в критическую инфраструктуру

На месте удара работают все специальные службы, о пострадавших информации пока нет

Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шостке во время массированного обстрела утром 23 января. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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По словам чиновников, около 07:05 утра враг ударил ракетами по объектам критической инфраструктуры в городе.

На месте работают все необходимые службы.

Информации о пострадавших или других разрушениях пока нет.

Жителей призвали быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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