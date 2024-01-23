Росія вдарила ракетами по Шостці — прильоти в критичну інфраструктуру

На місці удару працюють усі спеціальні служби, про постраждалих інформації поки що немає

Бомбардувальник Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Шостці під час масованого обстрілу вранці 23 січня. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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За словами чиновників, близько 07:05 ранку ворог ударив ракетами по об'єктах критичної інфраструктури в місті.

На місці працюють усі необхідні служби.

Інформації про постраждалих чи інші руйнування поки що немає.

Мешканців закликали бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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