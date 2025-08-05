Россия ударила баллистикой по Сумской области: двое погибших

Утром 5 августа Россия нанесла ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумской области.

Сумская область (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

Утром 5 августа Россия нанесла ракетный удар по Песчанскому старостату Сумской общины. В результате атаки погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Россияне попали ракетой в местное сельскохозяйственное предприятие. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте также работают экстренные службы, продолжается поисково-спасательная операция.

В 10:01 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Как сообщил Сумской городской голова Артем Кобзарь, взрыв от удара также был слышен в областном центре.

По его словам, это результат удара баллистики по одному из старостинских округов, в частности по объекту промышленной инфраструктуры.

ДОПОЛНЕНО В 12:26. В больнице находится три человека, пострадавших от российского удара, сообщил городской голова Артем Кобзарь.

По его словам, один человек отказался от госпитализации. На месте работают экстренные службы.

Как сообщили в Нацполиции, в результате атаки погибли два работника — мужчины в возрасте 54 и 55 лет. Еще трое сотрудников получили ранения.

Удар также нанес серьезные разрушения. В частности, повреждена сельскохозяйственная техника, которая использовалась на предприятии.