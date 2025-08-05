Росія вдарила балістикою по Сумщині: двоє загиблих – фото

Росія вдарила балістикою по Сумщині: двоє загиблих – фотодоповнено
Вранці 5 серпня Росія завдала ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є постраждалі, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Росіяни поцілили ракетою у місцеве сільськогосподарське підприємство. Постраждалим надається медична допомога.
На місці також працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.
О 10:01 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.
Як повідомив Сумський міський голова Артем Кобзар, вибух від удару також було чутно в обласному центрі.
За його словами, це результат удару балістикою по одному зі старостинських округів, зокрема по об’єкту промислової інфраструктури.
ДОПОВНЕНО О 12:26. У лікарні наразі перебуває троє людей, які постраждали від російського удару, повідомив міський голова Артем Кобзар.
За його словами, одна людина відмовилася від госпіталізації. На місці працюють екстрені служби.
ДОПОВНЕНО О 12:51. Як повідомили в Нацполіції, внаслідок атаки загинули двоє працівників — чоловіки віком 54 та 55 років. Ще троє співробітників отримали поранення.
Удар також спричинив серйозні руйнування. Зокрема, пошкоджено сільськогосподарську техніку, яка використовувалась на підприємстві.
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