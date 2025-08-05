Росія вдарила балістикою по Сумщині: двоє загиблих – фото

Уранці 5 серпня Росія завдала ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури на Сумщині

Наслідки атаки (Фото: Нацполіція)

Вранці 5 серпня Росія завдала ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей, є постраждалі, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росіяни поцілили ракетою у місцеве сільськогосподарське підприємство. Постраждалим надається медична допомога.

На місці також працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.

О 10:01 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Як повідомив Сумський міський голова Артем Кобзар, вибух від удару також було чутно в обласному центрі.

За його словами, це результат удару балістикою по одному зі старостинських округів, зокрема по об’єкту промислової інфраструктури.

ДОПОВНЕНО О 12:26. У лікарні наразі перебуває троє людей, які постраждали від російського удару, повідомив міський голова Артем Кобзар.

За його словами, одна людина відмовилася від госпіталізації. На місці працюють екстрені служби.

ДОПОВНЕНО О 12:51. Як повідомили в Нацполіції, внаслідок атаки загинули двоє працівників — чоловіки віком 54 та 55 років. Ще троє співробітників отримали поранення.

Удар також спричинив серйозні руйнування. Зокрема, пошкоджено сільськогосподарську техніку, яка використовувалась на підприємстві.

Наслідки атаки (Фото: Нацполіція)

Наслідки атаки (Фото: Нацполіція)

Наслідки атаки (Фото: Нацполіція)