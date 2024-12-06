Россия ударом по Запорожью убила троих и ранила четырех человек, бушует пожар – видео

Взрывы в Запорожье прозвучали около 17:59, передавали корреспонденты

Фото: Иван Федоров/Telegram

Вечером 6 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, убив и ранив людей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Взрывы в Запорожье прозвучали около 17:59, передавали корреспонденты Суспильне.

Федоров впоследствии подтвердил, что захватчики нанесли по городу удар: погибли три человека, четверо раненых, среди которых дети. На месте попадания пылает СТО, в некоторых общинах перебои с электроэнергией.

Ранее в этот же вечер россияне обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Там также известно о двух погибших, среди раненых ребенок.