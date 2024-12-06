Россия ударом по Запорожью убила троих и ранила четырех человек, бушует пожар – видео
Вечером 6 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, убив и ранив людей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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Взрывы в Запорожье прозвучали около 17:59, передавали корреспонденты Суспильне.
Федоров впоследствии подтвердил, что захватчики нанесли по городу удар: погибли три человека, четверо раненых, среди которых дети. На месте попадания пылает СТО, в некоторых общинах перебои с электроэнергией.
Ранее в этот же вечер россияне обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Там также известно о двух погибших, среди раненых ребенок.
- В ночь на 6 декабря армия России атаковала Украину, в частности Киев, дронами. Обломки рухнули в Голосеевском районе столицы.
- Из российского города Орел в ночь на 6 декабря было запущено по Украине 53 ударных дрона "шахед" и БпЛА других типов. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей.