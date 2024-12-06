Росія ударом по Запоріжжю вбила сімох людей, вирує пожежа – фото, відео

Росія ударом по Запоріжжю вбила сімох людей, вирує пожежа – фото, відеодоповнено
Ввечері 6 грудня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, вбивши та поранивши людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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Вибухи пролунали близько 17:59, передавали кореспонденти Суспільного.
Федоров згодом підтвердив, що загарбники завдали по місту удару: загинули троє людей, є четверо поранених, серед яких діти. На місці влучання палає СТО, в деяких громадах перебої з електроенергією.
Раніше цього ж вечора росіяни обстріляли Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Там також відомо про двох загиблих, серед поранених дитина.
ДОПОВНЕНО о 18:56. Кількість загиблих зросла до семи.
- У ніч проти 6 грудня армія Росії атакувала Україну, зокрема Київ, дронами. Уламки впали в Голосіївському районі столиці.
- З російського міста Орел у ніч проти 6 грудня було запущено по Україні 53 ударні дрони "шахед" та БпЛА інших типів. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей.