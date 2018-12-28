Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 17:55

Россия уже начала вмешиваться в избирательный процесс - Порошенко

Россия уже начала вмешиваться в избирательный процесс - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

По словам президента Петра Порошенко, один из российских инструментов - "пятая колонна" среди кандидатов

Реклама
Реклама

Россия уже начала реализовывать планы вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время церемонии открытия украинско-молдавского пункта пропуска "Паланка".

"Сегодня стратеги российской гибридной войны готовятся открыть еще один мощный фронт против Украины и Молдовы. Ведь наши страны стоят на пороге важных выборов, которые пройдут в 2019 году", - отметил президент. 

Реклама

По его словам, у России большой арсенал средств - в том числе и "пятая колонна" кандидатов, которые "готовы хоть сегодня договариваться о мире на условиях агрессора". 

"РФ применяет новые средства информационной пропаганды, направленной, в первую очередь, на безосновательную дискредитацию руководства Украины и Молдовы", - считает Порошенко. 

Ранее президент сказал, что принял решение не продлевать режим военного положения из-за запланированных на 31 марта 2019 года выборов. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, петр порошенко, выборы, вмешательство, информационная война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 