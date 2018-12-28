Россия уже начала вмешиваться в избирательный процесс - Порошенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Россия уже начала реализовывать планы вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время церемонии открытия украинско-молдавского пункта пропуска "Паланка".

"Сегодня стратеги российской гибридной войны готовятся открыть еще один мощный фронт против Украины и Молдовы. Ведь наши страны стоят на пороге важных выборов, которые пройдут в 2019 году", - отметил президент.

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По его словам, у России большой арсенал средств - в том числе и "пятая колонна" кандидатов, которые "готовы хоть сегодня договариваться о мире на условиях агрессора".

"РФ применяет новые средства информационной пропаганды, направленной, в первую очередь, на безосновательную дискредитацию руководства Украины и Молдовы", - считает Порошенко.

Ранее президент сказал, что принял решение не продлевать режим военного положения из-за запланированных на 31 марта 2019 года выборов.