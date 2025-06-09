Россия усилила обстрелы Сумской области – за сутки почти 90 обстрелов, есть раненые

Среди пострадавших в результате российских обстрелов есть беременная женщина

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

За прошедшие сутки, 8 июня, российские войска совершили почти 90 обстрелов Сумской области. В результате ударов пострадали гражданские, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его данным, в результате вражеских ударов были ранены семь человек в Недригайловской общине, еще трое – в Эсманской.

"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", – отметил Григоров.

Он рассказал, что сегодня эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах. Эвакуация проходит планово, в тесной координации с общинами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами.

Глава ОВА также сообщил, что в области работают гуманитарные хабы и транзитные центры – чтобы оказать первоочередную помощь выехавшим из опасных территорий.

С начала июня эвакуировали около 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.

"В постоянном контакте с военными – работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно приобщаются бизнес, волонтеры, общественность", – добавил Григоров.