Россия усилила обстрелы Сумской области – за сутки почти 90 обстрелов, есть раненые
За прошедшие сутки, 8 июня, российские войска совершили почти 90 обстрелов Сумской области. В результате ударов пострадали гражданские, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
По его данным, в результате вражеских ударов были ранены семь человек в Недригайловской общине, еще трое – в Эсманской.
"Среди раненых есть беременная женщина. Ее прооперировали, состояние стабильное, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Скорейшего выздоровления будущей маме", – отметил Григоров.
Он рассказал, что сегодня эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах. Эвакуация проходит планово, в тесной координации с общинами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами.
Глава ОВА также сообщил, что в области работают гуманитарные хабы и транзитные центры – чтобы оказать первоочередную помощь выехавшим из опасных территорий.
С начала июня эвакуировали около 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека.
"В постоянном контакте с военными – работаем 24/7, знаем их потребности и поддерживаем. Усиливаем антидроновое покрытие, разворачиваем мобильные огневые группы. К помощи Вооруженным силам Украины активно приобщаются бизнес, волонтеры, общественность", – добавил Григоров.
- Российские войска 3 июня ударили по центральной части Сум. В результате удара погибли пять человек.
- 28 мая президент Зеленский сообщил, что россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении.