Росія посилила обстріли Сумщини – за добу майже 90 обстрілів, є поранені

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

Протягом минулої доби, 8 червня, російські війська здійснили майже 90 обстрілів Сумської області. Внаслідок ударів постраждали цивільні, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його даними, внаслідок ворожих ударів були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді, ще троє – в Есманській.

"Серед поранених є вагітна жінка. Її прооперували, стан стабільний, на щастя, життю дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі", – зазначив Григоров.

Він розповів, що сьогодні евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах. Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами.

Глава ОВА також повідомив, що в області працюють гуманітарні хаби й транзитні центри – аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій.

Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.

"У постійному контакті з військовими – працюємо 24/7, знаємо їхні потреби й підтримуємо. Посилюємо антидронове покриття, розгортаємо мобільні вогневі групи. До допомоги Збройним Силам України активно долучаються бізнес, волонтери, громадськість", – додав Григоров.