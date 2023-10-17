Россия усилила штурмы возле Марьинки, пытается выйти на оперативный простор – ВСУ

Российские оккупанты усилили штурмы в районе Марьинки Донецкой области, за сутки украинские военные отбили там более 20 вражеских атак. Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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По данным военных, оккупанты доукомплектовывают на разных направлениях отряды "Шторм" – они несут значительные потери.

5 октября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что войска РФ пытаются захватить Марьинку и Авдеевку Донецкой области, чтобы выйти, как им кажется, на "какой-то оперативный простор".

Марьинское направление остается одним из самых горячих на фронте, ситуация особенно обострилась на прошлой неделе. В утренней сводке 17 октября Генштаб ВСУ сообщил, что всего на всей линии фронта в течение суток было 72 боевых столкновения, 15 из них – в районе Марьинки.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Самые горячие бои продолжаются в районе Марьинки, Купянска и Донецка.

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