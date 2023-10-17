Росія посилила штурми біля Мар'їнки, намагається вийти на оперативний простір – ЗСУ

Російські окупанти посилили штурми в районі Мар'їнки на Донеччині, за добу українські військові відбили там понад 20 ворожих атак. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

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За даними військових, окупанти доукомплектовують на різних напрямках загони "Шторм" – вони зазнають значних втрат.

5 жовтня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що війська РФ намагаються захопити Мар'їнку та Авдіївку Донецької області, щоб вийти, як їм здається, на "якийсь оперативний простір".

Мар’їнський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, ситуація особливо загострилась минулого тижня. У ранковому зведенні 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом на всій лінії фронту протягом доби було 72 бойові зіткнення, 15 з них – в районі Мар’їнки.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Найгарячіші бої тривають у районі Мар'їнки, Куп'янська та Донецька.

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