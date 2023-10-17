RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія посилила штурми біля Мар'їнки, намагається вийти на оперативний простір – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 11:01
Росія посилила штурми біля Мар'їнки, намагається вийти на оперативний простір – ЗСУ - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилили штурми в районі Мар'їнки на Донеччині, за добу українські військові відбили там понад 20 ворожих атак. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

За даними військових, окупанти доукомплектовують на різних напрямках загони "Шторм" – вони зазнають значних втрат.

5 жовтня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що війська РФ намагаються захопити Мар'їнку та Авдіївку Донецької області, щоб вийти, як їм здається, на "якийсь оперативний простір".

Мар’їнський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, ситуація особливо загострилась минулого тижня. У ранковому зведенні 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом на всій лінії фронту протягом доби було 72 бойові зіткнення, 15 з них – в районі Мар’їнки.

Карта: deepstate
  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Найгарячіші бої тривають у районі Мар'їнки, Куп'янська та Донецька.

Дивіться також: Росія відправила на штурм у районі Мар'їнки колону бронетехніки. ЗСУ спалили її – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаМар'їнка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 