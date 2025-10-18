Россия вербует "одноразовых агентов" в Европе, уже разоблачены десятки – внешняя разведка

Кремль (Иллюстративное фото: Sergei Savostyanov/EPA)

После разоблачения российских шпионов, которые действовали под дипломатическим прикрытием, Москва вербует "одноразовых агентов" из числа гражданских в государствах Европы. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

С начала полномасштабной войны европейские спецслужбы выслали около 700 шпионов РФ, которые действовали под прикрытием дипломатических миссий. Самые масштабные чистки произошли в Болгарии, где статус persona non grata получили 82 россиянина. В Германии выслали 65 человек, в Польше – 58, в Румынии – 52, в Словакии – 39, в Нидерландах и Словении – по 34.

После потери сети под дипломатическим прикрытием спецслужбы государства-агрессора переключились на вербовку "одноразовых агентов" из числа гражданских в Европе.

Зафиксировано 47 случаев обвинения в шпионаже в пользу Москвы в Польше, 20 – в Эстонии, 19 – в Латвии, 12 – в Германии и 10 – в Великобритании. В общем подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 государствах Европы.

Россияне используют для вербовки социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия для поиска потенциальных исполнителей. Таких людей, как правило, привлекают только один раз – для получения информации или выполнения определенных задач. Это часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв европейской безопасности.