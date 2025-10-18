Росія вербує "одноразових агентів" у Європі, вже викрито десятки – зовнішня розвідка
Кремль (Ілюстративне фото: Sergei Savostyanov/EPA)

Після викриття російських шпигунів, які діяли під дипломатичним прикриттям, Москва вербує "одноразових агентів" з-поміж цивільних у державах Європи. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Від початку повномасштабної війни європейські спецслужби вислали близько 700 шпигунів РФ, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус persona non grata дістали 82 росіянина. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, в Румунії – 52, в Словаччині – 39, в Нідерландах і Словенії – по 34.

Після втрати мережі під дипломатичним прикриттям спецслужби держави-агресорки перемкнулися на вербування "одноразових агентів" з-поміж цивільних у Європі.

Зафіксовано 47 випадків звинувачення у шпигунстві на користь Москви у Польщі, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Великій Британії. Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 осіб у 12 державах Європи.

Росіяни використовують для вербування соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців. Таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань. Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив європейської безпеки.

  • У лютому WSJ писала, що у російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід і проводить таємні атаки по всій Європі та в інших державах.
  • Журналіст Грозев розповів, що Росія змінила тактику роботи за кордоном після серії викриття її шпигунів та висилання дипломатів.
Читайте також
Гібридна війна Росії із Заходом наростає. Де шукати невипадковості?
війнаєвропашпигунська мережазовнішня розвідка