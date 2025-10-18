Росія вербує "одноразових агентів" у Європі, вже викрито десятки – зовнішня розвідка

Росіяни використовують для вербування шпигунів соцмережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи, повідомили в СЗР

Кремль (Ілюстративне фото: Sergei Savostyanov/EPA)

Після викриття російських шпигунів, які діяли під дипломатичним прикриттям, Москва вербує "одноразових агентів" з-поміж цивільних у державах Європи. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Від початку повномасштабної війни європейські спецслужби вислали близько 700 шпигунів РФ, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус persona non grata дістали 82 росіянина. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі – 58, в Румунії – 52, в Словаччині – 39, в Нідерландах і Словенії – по 34.

Після втрати мережі під дипломатичним прикриттям спецслужби держави-агресорки перемкнулися на вербування "одноразових агентів" з-поміж цивільних у Європі.

Зафіксовано 47 випадків звинувачення у шпигунстві на користь Москви у Польщі, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Великій Британії. Загалом підозрюваними в роботі на Росію стали 130 осіб у 12 державах Європи.

Росіяни використовують для вербування соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців. Таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань. Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив європейської безпеки.