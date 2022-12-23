Россия вывела в Черное море носитель ракет "Калибр" – ВМС ВСУ

Россия вывела в Черное море девять военных кораблей, из них – один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – четыре ракеты. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

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В Азовском море находятся два вражеских корабля; в Средиземном море – девять кораблей, из них пять носителей "Калибров", общий залп которых составляет – 72 ракеты.

Вадим Ребрина

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