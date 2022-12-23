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Россия вывела в Черное море носитель ракет "Калибр" – ВМС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 16:09
Россия вывела в Черное море носитель ракет
Обломки российской ракеты "Калибр" (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)

Россия вывела в Черное море девять военных кораблей, из них – один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – четыре ракеты. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

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В Азовском море находятся два вражеских корабля; в Средиземном море – девять кораблей, из них пять носителей "Калибров", общий залп которых составляет – 72 ракеты.

Вадим Ребрина
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ВМС ВСУ Россия черное море калибр
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