Россия заочно арестовала Маркива. МВД: это признание в причастности к фальсификации дела

Сегодня, 11 декабря, в России заочно арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива. В министерстве внутренних дел назвали такой шаг страны-агрессора признанием в причастности к фальсификации дела против Маркива в Италии. Об аресте украинца сообщил российский ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда в Москве.

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Маркива заочно арестовали на два месяца "с момента его задержания или экстрадиции в РФ" по сфабрикованному делу о якобы убийстве им итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика гражданина России Андрея Миронова под Славянском.

В МВД назвали санкцию России против нацгвардейца продолжением пропагандистской кампании против Украины и ее защитников.

"Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейця Виталия Маркива. А когда не удалось – начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России – "На воре и шапка горит". Украина никогда не оставит своего солдата", – заявил глава МВД Арсен Аваков.

МВД считает действие РФ исключительно политически мотивированным и свидетельствующим о причастности России к раздуванию пропагандистской кампании, которая привела к необоснованному аресту Маркива в Италии.

24 мая 2014 года под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.

Наталия Медведева

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