Россия запустила баллистику и 160 БпЛА: военные говорят о четырех пострадавших областях
С вечера 20 февраля и в ночь на 21-е Россия запустила по Украине 160 "шахедов" и беспилотников-имитаторов, а также две баллистические ракеты. Почти все сбито или локационно потеряно, однако в результате атаки пострадали четыре области. Об этом сообщили Воздушные силы.
В частности, удар был нанесен двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Одесской области из Крыма.
Подтверждено уничтожение 87 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.
70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Одесская Киевская, Харьковская и Полтавская области.
Одесские власти пока не сообщали о последствиях российской атаки.
Киевская городская военная администрация после полуночи писала, что в столице работают силы противовоздушной обороны. В области тоже работала ПВО. О последствиях не говорят.
Из Полтавской области информации о последствиях пока тоже не было, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ночью в 02:41 в селе Караван Харьковского района зафиксировали обломки "шахеда".
- Россия каждую ночь атакует Украину ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
- В ночь на 20 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив к 14 ракетам и 161 дрон.