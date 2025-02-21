Россия запустила баллистику и 160 БпЛА: военные говорят о четырех пострадавших областях

Воздушные силы пишут, что последствия есть в Одесской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях

Охота на ''шахеды'' (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

С вечера 20 февраля и в ночь на 21-е Россия запустила по Украине 160 "шахедов" и беспилотников-имитаторов, а также две баллистические ракеты. Почти все сбито или локационно потеряно, однако в результате атаки пострадали четыре области. Об этом сообщили Воздушные силы.

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В частности, удар был нанесен двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Одесской области из Крыма.

Подтверждено уничтожение 87 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская Киевская, Харьковская и Полтавская области.

Одесские власти пока не сообщали о последствиях российской атаки.

Киевская городская военная администрация после полуночи писала, что в столице работают силы противовоздушной обороны. В области тоже работала ПВО. О последствиях не говорят.

Из Полтавской области информации о последствиях пока тоже не было, а глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ночью в 02:41 в селе Караван Харьковского района зафиксировали обломки "шахеда".