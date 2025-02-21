Росія запустила балістику і 160 БпЛА: військові кажуть про чотири постраждалі області

Повітряні сили пишуть, що наслідки є на Одещині, Київщині, Полтавщині та Харківщині

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

З вечора 20 лютого і в ніч проти 21-го Росія запустила по Україні 160 "шахедів" і безпілотників-імітаторів, а також дві балістичні ракети. Майже все збито або локаційно втрачено, проте внаслідок атаки постраждали чотири області. Про це повідомили Повітряні сили.

Зокрема, удару було завдано двома ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Одещині із Криму.

Підтверджено збиття 87 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Одеська влада поки не повідомляла про наслідки російської атаки.

Київська міська військова адміністрація після опівночі писала, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони. В області теж працювала ППО. Про наслідки не кажуть.

З Полтавщини інформації про наслідки поки теж не було, а очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що вночі о 02:41 у селі Караван Харківського району зафіксували уламки "шахеда".