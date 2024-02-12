Россия запустила дроны-камикадзе: бьет по гражданской инфраструктуре Днепра

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан)

Поздно вечером 12 февраля Россия в очередной раз запустила "шахеды" по Украине. В Днепре раздался взрыв, сообщили местные паблики.

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В 22:29 Воздушные силы ВСУ сообщили, что несколько групп ударных БпЛА двигаются по территории Днепропетровской области в северном направлении.

В 22:43 жителей Днепра призвали находиться в укрытиях.

В 22:50, по данным днепровских пабликов в соцсетях, в городе прогремел взрыв. Также сообщалось о взрывах в пригороде.

В 22:53 глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал днепрян находиться подальше от окон.

По состоянию на 22:59, по данным Воздушных сил, новая группа "шахедов" двигается из Херсонской области в сторону Днепропетровской.

В 23:10 в Днепре прогремел еще один взрыв.

По состоянию на 23:24 новая группа "шахедов" двигается из Запорожской области в Днепропетровскую.

ДОПОЛНЕНО В 23:43. Мэр Днепра Борис Филатов написал: "Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре".

В ночь на 12 февраля ВСУ уничтожили 14 из 17 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 оккупантов.

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