Росія запустила дрони-камікадзе: б'є по цивільний інфраструктурі Дніпра

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Пізно ввечері 12 лютого Росія вчергове запустила "шахеди" по Україні. У Дніпрі пролунав вибух, повідомили місцеві пабліки.

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О 22:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області у північному напрямку.

О 22:43 жителів Дніпра закликали перебувати в укриттях.

О 22:50, за даними дніпровських пабліків у соцмережах, у місті прогримів вибух. Також повідомлялось про вибухи у передмісті.

О 22:53 очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав дніпрян перебувати подалі від вікон.

Станом на 22:59, за даними Повітряних сил, нова група "шахедів" рухається з Херсонщини на Дніпропетровщину.

О 23:10 у Дніпрі прогримів ще один вибух.

Станом на 23:24 нова група "шахедів" рухається із Запорізької області на Дніпропетровську.

ДОПОВНЕНО О 23:43. Мер Дніпра Борис Філатов написав: "Ненавиджу. Б’ють по цивільний інфраструктурі".

У ніч проти 12 лютого ЗСУ знищили 14 з 17 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 окупантів.

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