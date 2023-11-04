Россия запустила по Украине "шахеды" из Курской области. Все цели сбила ПВО под Сумами
04.11.2023, 08:50
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Сумскую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 4 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что враг запустил два беспилотника из Курской области.
Обе цели были уничтожены мобильными огневыми группами.
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами-камикадзе и управляемой авиационной ракетой Х-59.
24 вражеских дрона и ракета были уничтожены.
- Власти Харьковской области ранее сообщили, что в областном центре и в одном из населенных пунктов есть попадания по гражданским объектам.
- По данным Нацполиции, в атаке на Харьковскую область участвовали по меньшей мере 10 беспилотников.
- Во Львовской области зафиксировано пять прилетов по объекту критической инфраструктуры.
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